Platinum Games, 9 nuovi giochi annunciati in una folle conferenza: scherzo o realtà?

In una giornata piena di scherzi, assurdità e finti annunci, anche Platinum Games si butta nella mischia con un folle annuncio che sembra avere tutte le caratteristiche di un pesce d'aprile, ma che forse potrebbe anche essere potenzialmente legittimo.

Attraverso una video conferenza costruita appunto per non essere presa sul serio, la compagnia rivela l'esistenza di altri nove giochi di stampo retrò che si andrebbe ad aggiungere al già noto Sol Cresta (potete a tal proposito leggere la nostra recensione di Sol Cresta) e formare così un gruppo di titoli noto con il nome di "The Shocking 10". A dare l'annuncio dei nuovi progetti è Hideki Kamiya in persona, travestito di tutto punto per l'occasione e rivelando anche i potenziali nomi dei titoli in sviluppo, chiaramente non definitivi:

Belt Scroll Galactic Yankee Action

Battle Action Breakout

SF Superhero Soccer

Pretty Great Side-Scrolling Action

Constellation-Based Side-Scrolling Shooter

High-Speed Action Racing Game

Dynamite Sexy Puzzle

Ultimate Top View Bastard Action

Apocalyptic Giant Robot Fighting

Nomi assurdi riportati in un video altrettanto assurdo che vede tra l'altro Kamiya prendere a pugni il cameraman, lasciandolo stordito a terra. Tuttavia è bene ricordare che lo stesso Sol Cresta venne mostrato originariamente proprio il primo aprile del 2020, facendo quindi intendere che si trattasse di uno scherzo a sua volta. Come abbiamo visto, il gioco non solo esiste, ma è anche già disponibile. Solo il tempo potrà dirci, quindi, se ancora una volta Platinum Games ha mascherato un annuncio legittimo oppure di una grossa ed elaborata burla.

Negli scorsi mesi, inoltre, il CEO Atsushi Inaba aveva rivelato che i futuri giochi di Platinum Games sarebbero stati diversi dai vecchi titoli, segno che dallo studio giapponese è lecito attendersi veramente di tutto.