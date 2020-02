Platinum Games annuncia Project G.G., il nuovo gioco di Hideki Kamiya!

Il secondo gioco del progetto Platinum4 è Project G.G. (titolo provvisorio) svelato in anticipato tramite i leak di Famitsu. Il nuovo numero della rivista giapponese (nelle edicole da giovedì 27 febbraio) presenta un coverage sul gioco, ecco i primi dettagli.

Project G.G. viene descritto come il terzo e ultimo gioco della trilogia degli eroi di Hideki Kamiya, che include anche Viewtiful Joe e The Wonderful 101. Al momento non è stato diffuso materiale a supporto del leak, la prima immagine del gioco (purtroppo non ancora reperibile) mostra un ragazzo trasformato un gigante e intento a combattere contro un Kaiju, creatura che Wikipedia definisce come "una specie di mostro tipico della fantascienza giapponese. Il termine si è diffuso in Occidente negli anni cinquanta grazie ai kaijū eiga (film di mostri giganti), film che hanno per protagonisti sia dei kaijū che dei kaijin, ovvero mostri umanoidi, e daikaijū, cioè mostri giganti."

Famitsu contiene anche una breve intervista a Hideki Kamiya e Atsushi Inaba, i due affermano che il progetto sarà completamente originale e vedrà Kamiya nel ruolo di direttore. The Wonderful 101 era basato su un gruppo di persone in grado di diventare eroi mentre Viewtiful Joe riprendeva il concetto alla base di serie come Kamen Raiden, Project G.G. sarà incentrato invece sulla possibilità di trasformarsi in enormi e agguerriti giganti.

Project G.G. viene descritto come un gioco d'azione ma le fasi action non saranno il solo focus del gioco. Le piattaforme non sono ancora state annunciate, obiettivo della compagnia è quello di lanciare il gioco su tutte le principali piattaforme esistenti. Platinum Games ha recentemente aperto un nuovo studio a Tokyo con una forza lavoro di 100 persone, il team di Project G.G. è composto da circa quindici persone, destinato a ingrandirsi nel prossimo futuro.

Restiamo in attesa di saperne di più, nelle prossime ore il sito Platinum4 dovrebbe essere aggiornato con tutti i dettagli e magari un primo teaser del gioco.