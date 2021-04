Platinum Games annuncia Sol Cresta, da pesce d'aprile a gioco completo

Ve lo ricordate il pesce d'aprile dello scorso anno di Platinum Games? Esattamente dodici mesi fa lo studio giapponese annunciò di essere al lavoro su Sol Cresta, sequel spirituale di giochi come Moon Cresta e Terra Cresta, shooter estremamente popolari in Giappone negli anni '80. Era solo uno scherzo, giusto? O forse no?

"So che viviamo un momento difficile e in quanto creatore di forme d'intrattenimento c'è una parte di me che vuole mettere di buon umore il pubblico, anche se solo un pochino. Spero abbiate potuto farvi una bella risata e che siate riusciti a non dimenticare che anche questa è Platinum Games."

Con queste parole Hideki Kamiya commentava il pesce d'aprile targato Platinum, la situazione ora sembra però essere cambiata e un nuovo trailer di Sol Cresta si conclude con la didascalia "ora in sviluppo" a potenziale conferma di come lo scherzo dello scorso anno si sia evoluto in un gioco completo.

Platinum Games sta collaborando con Hamster (proprietario dei diritti sulla serie Cresta) e Sol Cresta sarà solamente il primo gioco della neonata serie Neo Classic Arcade. Il gioco uscirà quest'anno su PlayStation 4, PC (via Steam) e Nintendo Switch, a meno che anche questo annuncio non si trasformi in un pesce d'aprile.