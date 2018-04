Platinum Games annuncia World of Demons, action adventure per dispositivi mobile

Platinum Games annuncia il suo nuovo gioco: World of Demons, action adventure free-to-play in sviluppo per dispositivi mobile ambientato nell'antico Giappone, in cui coraggiosi samurai combattono contro mostri e spiriti demoniaci.

Il titolo è in sviluppo presso gli studi di Platinum da più di 3 anni e presenterà controlli e feature pensati appositamente per il gaming su mobile. Il gameplay offrirà "piena libertà di movimento a 360 gradi, un sistema di schivate e contrattacchi, attacchi e combo con la spada, movimenti unici e tecniche di combattimento con entusiasmanti mosse finali", afferma la software house nel comunicato stampa ufficiale. Il giocatore indosserà i panni di un potente samurai e sarà in grado di richiamare alleati Yokai che forniranno assistenza in battaglia attraverso potenziamenti elementali, attacchi, incantesimi e molto altro. Lo stile, che d'impatto richiama quello di Okami, è basato sui classici dipinti a inchiostro della tradizione giapponese.

World of Demons è sviluppato in collaborazione con DeNA e sarà pubblicato gratuitamente (con acquisti in-game opzionali) su dispositivi iOS nel corso dell'estate, mentre arriverà su Android entro la fine dell'anno. Il gioco verrà supportato a cadenza mensile con eventi a tempo limitato e/o aggiornamenti che introdurranno nuovi capitoli della storia, nemici, personaggi giocabili e altri contenuti.