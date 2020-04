Platinum Games: il quarto annuncio è Sol Resta, ma è un Pesce d'Aprile!

Il 2020 videoludico si è aperto all'insegna di Platinum Games, con la software house impegnata a scandire le settimane con l'annuncio di un un'ampia selezione di novità in arrivo.

In particolare, il team di sviluppo ha reso noto di avere quattro iniziative in cantiere, che unite daranno il via a un nuovo corso per Platinum Games. Tra queste ultime, hanno fino ad ora trovato spazio l'annuncio di The Wonderful 101: Remastered, la notizia dell'apertura di una nuova sede a Tokyo e la presentazione dell'enigmatico Project G.G.

Notizie sul quarto annuncio di Platinum Games erano invece attese per la giornata odierna, mercoledì 1 aprile. La scelta della data avrebbe forse dovuto mettere in pre-allerta il pubblico, che in effetti si è ritrovato vittima di un nuovo Pesce d'Aprile 2020! Tramite il trailer che trovate disponibile in apertura a questa news, la software house ha "annunciato" l'arrivo di Sol Resta, sviluppato in collaborazione con HAMSTER Corporation. Inutile dire che, evidentemente, si tratta di un reveal fittizio: arriveranno ulteriori notizie nel corso della giornata o sarà necessario attendere ancora qualche giorno per poter scoprire il quarto progetto di Platinum Games?



In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il team è impegnato anche nella realizzazione del terzo capitolo delle avventure della Strega di Umbra: recentemente è stato confermato che lo sviluppo di Bayonetta sta procedendo bene.