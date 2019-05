Platinum Games: Astral Chain è 'un'esperienza estremamente unica e originale'

Nel corso del Nintendo Direct di febbraio, la Casa di Kyoto ha colto di sorpresa il proprio pubblico, annunciando Astral Chain, sviluppato da Platinum Games in esclusiva per Switch.

Su di questo intrigante progetto ha recentemente rilasciato alcune interessanti dichiarazioni Atsushi Inaba, che ha concesso una corposa intervista al portale Videogames Chronicle. Nel corso di quest'ultima, lo sviluppatore ha sottolineato l'importanza del sistema di controllo che i giocatori si troveranno a gestire con il proprio controller: "Abbiamo solitamente creato giochi action single-player, ma in questo particolare titolo tu in quanto giocatore controlli allo stesso tempo anche un mostro, quindi devi dividere l'attenzione nel controllo dei due personaggi. Si tratta di una vera evoluzione rispetto alcuni degli action game che abbiamo realizzato in passato". Il riferimento è a Legion, una sorta di arma speciale vivente con cui il nostro alter-ego dovrà interfacciarsi nel corso della propria avventura.



Inaba ha inoltre descritto il percorso che ha condotto lo studio a realizzare Astral Chain, il cui sviluppo è iniziato "alcuni anni fa". Questo è stato costellato di sfide e di insidie, ma il gioco "ora si trova finalmente al punto in cui rappresenta un'esperienza veramente unica e originale ed esattamente ciò che volevamo che fosse con al cuore il concetto di 'Azione Sinergica'". Siete curiosi di saperne di più? L'attesa non dovrebbe essere eccessivamente lunga: il titolo Platinum è infatti atteso su Nintendo Switch il prossimo 30 agosto. Per ingannare l'attesa, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Astral Chain, a cura di Marco Mottura.