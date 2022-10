Platinum Games dopo Bayonetta 3: 'I rapporti con Nintendo miglioreranno ancora'

C'è grande attesa per Bayonetta 3, il nuovo episodio dell'amata serie Action che debutterà su Nintendo Switch il prossimo 28 ottobre. Nato dalla collaborazione con Nintendo proprio come il secondo gioco, da tempo ormai Platinum Games condivide uno stretto rapporto con la Grande N e sembra che in futuro possa intensificarsi ancora.

Ne è convinto Atsushi Inaba, presidente di Platinum Games, parlando ai microfono di VGC: la sua compagnia "può costruire una relazione ancora più forte con Nintendo andando avanti". Ciò potrebbe essere facilitato dall'ingresso in squadra di Yakao Yamane, nuovo vicepresidente e CBO di Platinum Games con un'esperienza ventennale proprio all'interno degli uffici Nintendo che, come spiegato dallo stesso Inaba, è rimasto in buoni rapporti con la casa di Kyoto.

"Con Yamane che si è unito a noi i rapporti con Nintendo miglioreranno ancora. Per Platinum Games non può che essere un fattore positivo, pertanto siamo contenti di averlo a bordo", aggiunge il presidente dello studio di Bayonetta 3. Nel corso degli anni le due realtà hanno dato vita a vari progetti assieme oltre alla serie con protagonista l'omonima strega: la versione originale di The Wonderful 101 uscì infatti in esclusiva Wii U, e su questa console ha visto la luce anche StarFox Zero sviluppato proprio da Platinum Games; si arriva infine ad Astral Chain, pubblicato su Switch nell'agosto del 2019.

In attesa dunque di scoprire come proseguirà la fruttuosa partnership tra le due realtà, c'è intanto un Bayonetta 3 che si prepara ad allietare il presente dei fan Nintendo. A tal proposito, non perdetevi il nostro speciale sulla storia di Bayonetta, che ripercorre la trama due primi due giochi. Gli autori hanno inoltre confermato che la protagonista di Bayonetta 3 avrà una nuova doppiatrice, spiegando le ragioni dietro il cambio.