Platinum Games commenta il caso Bayonetta 3: pieno supporto a Jennifer Hale

Negli scorsi giorni ha fatto notevolmente discutere le ragioni dietro l'assenza di Hellena Taylor in Bayonetta 3: alla doppiatrice originale di Bayonetta sarebbe stata offerta una paga ritenuta inadeguata spingendola così non solo ad abbandonare il progetto, ma anche a chiedere ai fan di boicottare il nuovo episodio.

Una vicenda che ha alzato un certo polverone portando ad ulteriori sviluppi, con il giornalista Jason Shreier che ha approfondito il caso Bayonetta 3 con testimonianze che cambierebbero non di poco la situazione. Nel mezzo è finita anche la nuova interprete dell'iconica Strega, Jennifer Hale, che ha invitato i giocatori a non boicottare il gioco. Adesso, dopo un iniziale silenzio, arriva un breve comunicato ufficiale sulla vicenda da parte di Platinum Games, che nel suo messaggio si schiera a pieno sostegno della Hale.

"Noi di Platinum Games offriamo i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la serie di Bayonetta nel corso degli anni, così come la community alla base delle sue fondamenta. Diamo il nostro pieno supporto a Jennifer Hale come nuova Bayonetta e ci allineiamo a tutto ciò che ha detto nel suo comunicato. Chiediamo alle persone di trattenersi da ulteriori commenti che siano irrispettosi nei confronti di Jennifer o di chiunque abbia collaborato alla serie".

Platinum Games dunque va avanti per la sua strada, in attesa che Bayonetta 3 faccia il suo debutto sul mercato il prossimo 28 ottobre, in esclusiva Nintendo Switch.