Platinum Games: Hideki Kamiya chiede di abbassare le aspettative sui prossimi annunci

Dopo l'aggiornamento del sito ufficiale di Platinum Games che negli ultimi giorni ha rinvigorito l'hype dei fan, il co-fondatore dello studio Hideki Kamiya è intervenuto per smorzare le aspettative dei tanti giocatori in attesa di scoprire il famoso "quinto progetto".

Parlando in un'intervista con i colleghi di VGC, Kamiya ha infatti svelato che il quinto progetto in lavorazione (dopo lo scherzo del quarto) presso gli studi di Platinum Games ha richiesto più tempo del previsto e tuttavia i fan dovrebbero prepararsi a qualcosa di più piccolo: "Vogliamo rivelarlo al momento giusto ma quello che possiamo dire ora è che questo progetto è sempre stato inteso come Platinum Four, quindi le aspettative dovrebbero essere tarate su un extra". Il famoso sviluppatore ha poi proseguito: "Volevamo farlo uscire prima ma poi c'è stato il coronavirus, che viene utilizzata come scusa comune, ma speriamo che quando potremo iniziare a parlarne porterà un sorriso sui volti dei fan".

Pressato sulla tipologia di rivelazione, ancora una volta Kamiya ha risposto: "Se dovessimo scegliere un'estremità dello spettro, penso che dovremmo rivolgerci a qualcosa di più piccolo. Ma spero comunque che i nostri fan si divertano". Insomma la tanto attesa rivelazione di Platinum Games potrebbe riferirsi ad un progetto minore