Platinum Games: Hideki Kamiya ha spiegato a modo suo il rapporto con Tencent

L'istrionico Hideki Kamiya è tornato su Twitter per spiegare agli utenti la partnership che lega Platinum Games al colosso cinese Tencent annunciata all'inizio dell'anno. Lo sviluppatore giapponese ha utilizzato ancora una volta i suoi particolari metodi.

Dopo le recenti notizie che hanno rivelato l'acquisizione del 20% delle azioni di Platinum Games da parte di Tencent, la rete si è scatenata con supposizioni sul futuro dello studio giapponese mettendo in dubbio la tanto ricercata autonomia degli ultimi mesi. Kamiya è quindi tornato sull'argomento per spiegare che il legame tra le due società è esclusivamente economico e che Platinum Games non è e non sarà alla dipendenze del colosso cinese.

Per spiegare il concetto Kamiya ha messo in campo una sorta di dialogo tra le due parti, iniziando con una piccola premessa: "Questa cosa potrebbe essere inutile, non importa quante volte io lo spieghi ma nel caso servisse, la nostra relazione con Tencent è più o meno così:

Tencent: Vi aiuteremo con dei fondi. In base al contratto non avremo alcuna influenza sul business, quindi utilizzate i nostri soldi liberamente per creare una buona IP Platinum.

Platinum Games: Okay.

Tencent: In cambio, se realizzaste un buon gioco e lo voleste portare su smartphone, vi preghiamo di darci la priorità per la licenza.

Platinum Games: Okay."

Insomma, con questo particolare siparietto Hideki Kamiya ha spiegato la posizione di Platinum Games e la sua relazione con Tencent. Solo qualche giorno fa i vertici di Platinum hanno smentito le voci sulla possibile acquisizione da parte del colosso americano Microsoft.