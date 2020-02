Platinum Games lancia un sito teaser per un misterioso progetto: Platinum4!

A sorpresa, Platinum Games ha aperto un sito teaser denominato semplicemente Four per svelare quello che sembra essere il nuovo progetto dello studio giapponese.

Digitando il generico indirizzo four.platinumgames.com è possibile raggiungere una pagina con sfondo grigio e un gigantesco numero "4" in bella vista, senza altre informazioni utili se non la didascalia "#Platinum4 site is now open" con la data di oggi (2020.02.03), altri dettagli non sono noti.

Non è chiaro a cosa sia legato questo sito teaser, del resto non ci sono serie Platinum Games arrivate al quarto capitolo, è difficile dunque inquadrare esattamente di cosa possa trattarsi. Secondo vari insider sarebbe previsto per oggi l'annuncio di The Wonderful 101 per Switch e PS4 e il tempismo con cui è stata aperta la pagina teaser è certamente sospetto.

Non è escluso che Platinum4 possa essere il nome di un progetto inedito mentre per altri potrebbe trattarsi di un gioco non sviluppato dalla compagnia ma pubblicato dall'azienda, dando così vita ad una divisione legata al publishing di prodotti sviluppati da studi esterni. Ne sapremo presumibilmente di più nelle prossime ore.