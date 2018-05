PlatinumGames è al lavoro su un gioco d'azione top secret che ridefinirà il genere

Nel corso di un panel tenutosi al BitSummit 2018 di Kyoto, Hideki Kamiya e Atsushi Inaba hanno parlato delle proprie passioni e svelato alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo dei titoli di PlatinumGames. Ciò che ha destato maggiormente la nostra curiosità, tuttavia, è una dichiarazione relativa ad un titolo misterioso attualmente in via di sviluppo.

Stando a quanto riferito da Inaba-san, il team giapponese sta lavorando a diversi progetti in contemporanea. Uno di essi è un nuovo gioco d'azione non ancora annunciato che promette di ridefinire l'intero genere. Viene descritto come qualcosa di realmente innovativo, che i giocatori non hanno mai visto prima. È talmente top secret, che risulta sconosciuto persino a molti membri interni dello studio!

Con premesse del genere, è davvero difficile immaginare di cosa possa trattarsi, ma sono riusciti senza dubbio a destare la nostra curiosità, dal momento che i ragazzi di PlatinumGames sono dei veri maestri del genere. Hideki Kamiya, invece, è attualmente al lavoro su Bayonetta 3 in esclusiva per Nintendo Switch, altro progetto di cui sappiamo davvero poco. Il titolo con protagonista la Strega di Umbra è ancora avvolto nel mistero: è privo di una data d'uscita e non si è mai mostrato in un video gameplay.

In un altro momento del panel, Inaba ha avuto modo di parlare dei budget faraonici a disposizione degli studi occidentali. È notizia recente, ad esempio, che Shadow of the Tomb Raider può contare su un budget vicino ai 135 milioni di dollari (per sviluppo e promozione). Il produttore li ha definiti "spaventosi": talmente grossi che uno studio potrebbe andare in bancarotta pur vendendo milioni di copie. PlatinumGames, dal canto suo, preferisce lavorare su più progetti con budget differenti, inclusi alcuni auto-prodotti. È il miglior modo, secondo Inaba, per rimanere competitivi e mantenere intatto lo stile dello studio.

Cosa ne pensate delle loro parole? E, soprattutto, che tipo di gioco vi aspettate da PlatinumGames?