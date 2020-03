Platinum Games, non solo action: il team di Bayonetta e Astral Chain vorrebbe variare

Con l'inizio del 2020, il team di Platinum Games ha svelato diverse ed importanti novità riguardanti i nuovi progetti della talentuosa software house nipponica.

Tra questi ultimi, ricordiamo l'annuncio di The Wonderful 101: Remastered, la continuazione dello sviluppo di Bayonetta 3 ed il reveal di Project G.G. Proprio riferendosi a quest'ultimo, Hideki Kamiya ha recentemente annunciato che non sarà solamente un gioco action, ma qualcosa di più. Ora, in un'intervista concessa alla redazione di US Gamer da lui ed Atsushi Inaba, vene ribadita l'intenzione di Platinum Games di ampliare i propri orizzonti, sia in termini produttivi sia in termini di generi.

"Voglio decisamente realizzare molti giochi originali, - ha affermato Inaba - ed il fatto che ora noi possiamo creare le nostre IP e cose simili ci offrirà l'opportunità di farlo. [...] Vogliamo continuare a a confezionare giochi unici, nuovi gamplay, nuovi action, e continuare a fare questo tramite le nostre IP originali tramite auto-pubblicazione e collaborazioni".



"Non siamo dell'opinione di 'essere creatori di action'. - ha poi aggiunto Kamiya - Vogliamo inventare nuove cose per il mondo dei videogiochi. [...] Desidererei molto avere l'opportunità di fare qualcosa del genere. Qualcosa che non sia necessariamente un gioco action. Forse un gioco di corse, o forse qualcos'altro". Cosa ne pensate, in quale genere vorreste vedersi cimentare Platinum Games?