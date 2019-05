Platinum Games: il nuovo gioco sarà incredibile e originale, promette Inaba

Nella medesima intervista a VGC in cui Atsushi Inaba ha spiegato che Bayonetta 3 sarà diverso dagli episodi precedenti, il boss di Platinum Games ha annunciato lo sviluppo di un gioco misterioso che contribuirà a rendere questo 2019 "incredibilmente importante" per la compagnia nipponica e per i suoi fans.

"Senza parlare direttamente del numero di titoli che possiamo o meno svelare in questo momento, posso solo dire che sarà un anno incredibile in cui potremo approcciarci a nuove sfide e in cui potremo adottare un nuovo metodo di sviluppo", è stato infatti il messaggio che Inaba ha voluto lanciare a tutti gli appassionati di Platinum Games e, indirettamente, alle major del settore.

Secondo il dirigente giapponese, il piano a medio-lungo termine della casa di sviluppo di Bayonetta, Astral Chain, Vanquish e del futuro Babylon's Fall prevede il graduale allontanamento da un modello di sviluppo basato sui finanziamenti provenienti da publisher esterni.

Il prossimo progetto di Platinum Games, di conseguenza, sarà una proprietà intellettuale inedita ed esclusiva della software house (diversamente dai già citati Bayonetta e Astral Chain, le cui IP sono detenute rispettivamente da SEGA e Nintendo): a tal proposito, Inaba spiega inoltre che "in questo momento stiamo progettando qualcosa di incredibile che non è mai stato fatto prima. So che è una cosa che si dice spesso in occasioni come questa, ma il videogioco su cui stiamo lavorando è davvero diverso da qualsiasi altra cosa si sia vista fino ad oggi".