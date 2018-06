Platinum Games: per Hideki Kamiya i videogiochi non sono una forma d'arte

Definire i videogiochi una forma d'arte o un mero prodotto di intrattenimento è una questione spinosa e chiaramente aperta: Hideki Kamiya, noto director in forza agli studi di Platinum Games, non ha mai avuto peli sulla lingua ed è intervenuto al riguardo pubblicando una vignetta tanto ironica quanto tagliente.

Nella vignetta pubblicata sul proprio account Twitter il vice presidente di Platinum Games ha raffigurato sé stesso mentre guarda un "indicibile" sito web, affermando che a suo parere i videogiochi non rappresentano una forma d'arte e che lui li crea solo per intrattenere.

In seguito, nel fumetto, Hideki Kamiya viene insultato da un utente Twitter che afferma con veemenza il contrario: per tutta risposta, il creatore dei primi due capitoli di Resident Evil, Devil May Cry e Bayonetta non le manda certo a dire a chi l'aveva aggredito verbalmente e ricomincia la sua "divertente" attività su Internet...

Sono dichiarazioni che faranno discutere e che hanno già scatenato un acceso dibattito nei tweet di risposta in queste ultime ore trascorse dalla pubblicazione del post. Voi cosa ne pensate? Siete dalla parte dello sviluppatore di Platinum Games o pensate che anche i videogiochi possano esprimersi allo stato dell'arte?