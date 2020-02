Platinum Games ha in programma un grande annuncio per il 27 febbraio

Sul nuovo numero di Famitsu è stato annunciato che il 27 febbraio la rivista svelerà "un grande annuncio targato Platinum Games", senza però scendere ulteriormente nei dettagli. Di cosa potrebbe trattarsi?

Quasi certamente si tratta di un annuncio legato al progetto Platinum4, la compagnia giapponese ha in programma quattro diversi reveal con tempistiche non meglio precisate. Il primo annuncio è stato The Wonderful 101 Remastered mentre gli altri tre sono ancora avvolti nel mistero...

Non ci resta quindi che attendere per saperne di più, la novità potrebbe essere legata a uno dei titoli già noti come Babylon's Fall o Bayonetta 3, oppure riguarderà una nuova IP o un gioco non ancora annunciato? Da tempo si parla di un possibile sequel di NieR Automata, in ogni caso secondo fonti provenienti dal Giappone l'ipotesi più probabile è proprio quella legata a novità sul terzo episodio di Bayonetta, presumibilmente in arrivo nel corso del 2020 in esclusiva su Nintendo Switch.

In uno degli ultimi numeri di Famitsu Hideki Kamiya ha confermato e ribadito che "lo sviluppo del gioco procede bene e senza intoppi"... che sia arrivato il momento di ripresentare Bayonetta 3 al grande pubblico, dopo il reveal anticipato del 2017?