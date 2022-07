Platinum Games punta sull'innovazione: un'altra nuova IP in sviluppo

È tempo di novità per gli autori di NieR Automata, Bayonetta e Astral Chain. Dopo la promessa di una "nuova era" per Platinum Games, la software house ha infatti condiviso alcuni aggiornamenti sui propri piani futuri.

Tra questi ultimi troverà ovviamente spazio la pubblicazione di Bayonetta 3, ma il team giapponese non ha ancora perso la voglia di innovare. Per questa ragione, il trio dirigenziale composto da Hideki Kamiya, Atsuhi Inaba e il neoeletto Vice Presidente Takao Yamane ha annunciato la propria volontà di portare sul mercato sempre più proprietà intellettuali.

In particolare, gli autori di Platinum Games stanno già portando avanti i lavori per una nuova IP ancora non annunciata. Il progetto, tuttavia, resta ancora avvolto nel riserbo, con l'attenzione della software house che per ora è concentrata sull'imminente lancio di Bayonetta 3 e sulla futura presentazione di Project G.G.. Quest'ultima, ha di recente confermato il team, potrebbe avvenire in occasione dell'edizione 2023 dell'E3, anche se non vi sono ancora certezze assolute su questo fronte.



Sembra dunque che gli sviluppatori di Platinum Games siano decisamente impegnati al momento, tra progetti noti e IP ancora inedite. Il primo appuntamento, ad ogni modo, resta il debutto di Bayonetta 3, in arrivo su Nintendo Switch giusto in tempo per Halloween.