Platinum Games ringrazia i giocatori per il successo di Astral Chain

Platinum Games ha pubblicato un artwork inedito per ringraziare i giocatori che hanno contribuito al successo di Astral Chain, ultimo progetto della compagnia giapponese pubblicato alla fine di agosto in esclusiva su Nintendo Switch.

"Grazie a tutti per aver contribuito a rendere Astral Chain un successo! L'artista Hajime Kimura ha voluto immortalare questo momento con una speciale illustrazione che ritrae il cast di Astral Chain", è quanto si legge in un messaggio pubblicato da Platinum Games su Twitter.

Astral Chain è stato accolto in maniera positiva dalla stampa internazionale (su Metacritic il Metascore è pari a 88, dopo la rimozione delle recensioni negative lasciate per fare Review Bombing) e anche le vendite sembrano essere buone, seppur non eccelse in questa prima fase. Nel Regno Unito il gioco ha debuttato in prima posizione nella settimana di lancio superando Wreckfest, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Control, in Giappone invece il gioco ha venduto poco meno di 40.000 copie nel weekend di debutto.

Non sono noti i dati di vendita in altri paesi europei e in Nord America ma sembra che sia Nintendo che Platinum siano rimaste soddisfatte dell'accoglienza riservata ad Astral Chain, indubbiamente un segnale positivo in attesa dell'uscita di Bayonetta 3 per Nintendo Switch.