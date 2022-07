Platinum Games ci riprova dopo Scalebound: nuovo gioco con Xbox?

Ancora oggi la fine di Scalebound brucia a tanti appassionati Xbox. L'Action di Platinum Games era atteso come una delle esclusive più importanti per Xbox One, tuttavia dopo uno sviluppo molto travagliato il progetto venne cancellato all'inizio del 2017, ponendo fine alla collaborazione tra la casa nipponica e Microsoft.

Sembra tuttavia che Platinum Games non abbia rinunciato all'idea di sviluppare un gioco in collaborazione con il colosso di Redmond e, anzi, potrebbero esserci stati contatti tra le due parti per dare vita ad un altro progetto assieme. A lanciare l'ipotesi è l'insider eXtas1s, dove in un suo video pubblicato su Youtube afferma che la software house giapponese si sarebbe messa nuovamente in contatto con Microsoft per convincerla a pubblicare e finanziare un gioco ancora avvolto nel mistero.

Citando le sue fonti, eXtas1s aggiunge però di non sapere quale sarebbe stato l'esito delle conversazioni tra le due parti e, quindi, non è chiaro se gli Xbox Game Studios pubblicheranno la nuova opera di Platinum Games. Per adesso si tratta di informazione che vanno prese con le pinze, c'è comunque da dire che nei primi mesi del 2022 si erano diffuse voci sul possibile ritorno di Scalebound, con Hideki Kamiya e Atsushi Inaba seriamente intenzionati a discuterne con Microsoft. Revival del progetto mai completato o qualcosa di completamente nuovo: che le parole di eXtas1s possano avere un fondo di verità?

In ogni caso il futuro prossimo di Platinum Games è già ben delineato con l'uscita di Bayonetta 3 confermata per il 2022, precisamente il prossimo 28 ottobre ed in esclusiva Nintendo Switch.