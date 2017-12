Platinum Games si sta concentrando sullo sviluppo di una propria IP

Durante un'intervista concessa a Game Informer , il producer diAtsushi Inaba ha parlato dei futuri piani della compagnia. A quanto pare, lo studio ha tutta l'intenzione di dedicarsi allo sviluppo indipendente: al momento il team si sta concentrando su due nuovi concept design.

"Platinum Games si sta concentrando sulla creazione di una propria IP e di un proprio gioco. Finora abbiamo lavorato a una varietà di IP originali per conto di altri publisher, ma col passare del tempo ci stiamo interessando sempre di più all'idea di un titolo tutto nostro.

Nell'ultimo anno abbiamo ricevuto circa 70 design document da diverse persone. Con tutte queste idee sul tavolo, abbiamo deciso di focalizzarsi su quelle più interessanti, e al momento posso dire che ci stiamo genuinamente concentrando su due concept design in particolare.

Non abbiamo le risorse economiche per produrre un gioco tripla A, ma al tempo stesso non siamo nemmeno nelle condizioni di un piccolo studio indie composto da 5 persone. Piuttosto ci troviamo in una via di mezzo, con la possibilità di gestire un team di 20 persone." spiega Atsushi Inaba.

Stando al producer di Platinum Games, i nuovi progetti indipendenti della compagnia si presenterebbero come una via di mezzo tra una grande produzione tripla A e un piccolo gioco indie. Considerando che il team sarebbe composto da circa 20 persone, il primo paragone che può venire in mente è quello di Hellblade: Senua's Sacrifice, titolo sviluppato e pubblicato dalla stessa Ninja Theory con una squadra di quelle proporzioni.

Cosa vi aspettate dai nuovi progetti di Platinum Games?