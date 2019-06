Platinum Games spiega l'assenza di Bayonetta 3 per Switch dall'E3 2019

Tra l'annuncio di Zelda Breath of the Wild 2 e il primo gameplay trailer di Animal Crossing New Horizons, nel Nintendo Direct dell'E3 2019 non c'è stato spazio per Bayonetta 3 e questo ha indispettito diversi fan della strega di Platinum Games.

Intercettato dai giornalisti di VideoGamesChronicle per capire il motivo di questa assenza, Atsushi Inaba di Platinum Games ha spiegato perchè il suo team di sviluppo ha deciso, di concerto con i vertici di Nintendo, di non svelare ulteriori novità su Bayonetta 3 nel Direct dell'E3: "No, lo sviluppo sta procedendo piuttosto bene, i videogiochi di solito non vengono fatti in un anno o due... ci vuole un po' di tempo, ma tutto sta andando bene e so che molte persone lo stanno chiedendo".

Quanto all'assenza di Bayonetta 3 dall'E3 2019, Inaba ha chiarito che "scegliere di concentrare tutti gli annunci nelle giornate dell'E3 non è la strategia di marketing più intelligente, quindi solo perchè non lo abbiamo mostrato all'E3 non significa che stiamo avendo dei problemi nello sviluppo. Al contrario, sarà un titolo di altissima qualità su cui stiamo riversando tutte le nostre energie".

Le rassicurazioni del boss di Platinum Games rendono così sempre più probabile l'eventualità di un futuro Nintendo Direct dedicato esclusivamente a Bayonetta 3, con scene di gameplay inedite accompagnate, perchè no, dall'annuncio della data di uscita in esclusiva su Nintendo Switch.