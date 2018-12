Platinum Games: 'svariati annunci' in arrivo il prossimo anno!

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, numerosi sviluppatori nipponici hanno condiviso con la Piattaforma giapponese 4Gamer i propri pensieri sul 2018, insieme alle speranze per il 2019.

Tra questi troviamo Atsushi Inaba, Produttore Esecutivo presso Platinum Games. Lo sviluppatore nipponico, che ha collaborato alla realizzazione di, tra gli altri, Bayonetta 2 e The Wonderful 101, ha rilasciato un'interessante e divertente dichiarazione, che vi riportiamo di seguito: "Il prossimo anno sarà, come al solito, un anno intenso. Sembra che sarà un anno in cui Platinum Games punta a salire qualche scalino, quindi farò il meglio che posso...Se la finisco con qualcosa di così cauto, allora la mia dichiarazione non sarà interessante, vero? Allora il prossimo anno faremo alcuni annunci!".



Queste parole sembrano collocarsi sulla medesima linea delle dichiarazioni rilasciate poco tempo fa dallo stesso Inaba. Rispondendo alle domande di Weekly Famitsu, il Produttore Esecutivo di Platinum Games aveva infatti già anticipato di avere in serbo alcune novità per il pubblico. Visto l'ampio numero di progetti a cui la Software House si sta attualmente dedicando, non è tuttavia facile indovinare su quale di questi riceveremo nuovi aggiornamenti nel 2019. Ricordiamo infatti che, attualmente, Platinum è impegnata su Bayonetta 3, Granblue Fantasy Relink e Babylon's Fall.



Mentre attendiamo l'arrivo del 2019 per saperne di più, vi segnaliamo che anche sviluppatori di altre Software House hanno rilasciato interessanti dichiarazioni relative ai propri progetti per il prossimo anno. Tra queste, Atlus e Square Enix.