Platinum Games vorrebbe portare The Wonderful 101 su Nintendo Switch. Il gioco fu originariamente pubblicato su Nintendo Wii U nel 2013 ma, come affermato da Atsushi Inaba e Hideki Kamiya all'evento Reboot Develop 2018, la software house giapponese sarebbe in trattativa con la casa di Kyoto per portare il gioco sulla console ibrida.

Durante la discussione alla conferenza, Kamiya ha voluto tastare il terreno chiedendo al pubblico quanto fosse interessato ad un porting di The Wonderful 101 su Switch.

"Adesso vogliamo coinvolgere un po' il pubblico", ha esordito il celebre director. "Stiamo ancora negoziando con Nintendo riguardo al possibile porting di The Wonderful 101 cercando di capire se si possa realizzare. Ma sarebbe pur sempre un aiuto se il pubblico del Reboot Develop applaudisse in caso fosse davvero interessato ad acquistare la propria copia...", e l'intera sala ha applaudito alla richiesta di Kamiya.

Spostando invece l'attenzione sull'attesissimo Bayonetta 3, il director ha dichiarato che si tratta di un progetto fondamentale per Platinum Games, un vero e proprio punto di svolta per il modus operandi della compagnia. Il titolo sarà un action puro e lineare, ma saranno aggiunte nuove gimmick e modi di giocare per approfondire ulteriormente il gameplay della serie. Sfortunatamente, non sono stati aggiunti ulteriori dettagli al riguardo.