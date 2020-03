Platinum su Project G.G.: la finestra di lancio rivelerebbe degli indizi sul gioco

Nei giorni scorsi PlatinumGames ha svelato il secondo pezzo del progetto Platinum4, ovvero Project G.G., nuovo titolo diretto nientemeno che da Hideki Kamiya e indirizzato a PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PS5 e Xbox Series X.

Il gioco andrà a concludere un'ideale" trilogia degli eroi" cominciata con Viewtiful Joe (un eroe solitario) e The Wonderful 101 (un gruppo variegato di eroi). Project G.G. si concentrerà invece sugli eroi giganti, tanto popolari in Giappone quanto in Occidente, ispirandosi anche ad Ultraman. Il fatto che lo sviluppo si trovi ancora alle fasi iniziali, tuttavia, potrebbe non essere l'unico motivo per il quale PlatinumGames non ha ancora svelato la data d'uscita.

In un'intervista con IGN, il produttore Atsushi Inaba ha detto qualcosa di decisamente intrigante: "Se dicessimo troppo sulla finestra di lancio sveleremmo parte dell'essenza del gioco, pertanto potete prendere questa affermazione come un indizio su Project G.G.. Non voglio che i giocatori aspettino troppo tempo, ma abbiamo una lunga "fedina penale"..."

Cosa avrà voluto dire con ciò? In che modo la finestra di lancio sarebbe legata all'essenza del gioco? Non vediamo l'ora di saperne di più! Intanto, il buon Kamiya ha dichiarato che vorrebbe sviluppare Okami 2, Scalebound, Dante vs. Bayonetta e altri giochi!