Platinum:Bayonetta 3 ancora in sviluppo;il team vorrebbe provare altri generi oltre action

Si è recentemente conclusa l'edizione 2019 del Chinajoy, evento al quale hanno presenziato anche Atsushi Inaba e Hideki Kamiya, rispettivamente Studio Head e Chief Game Designer presso Platinum Games.

Durante un panel, le due importanti figure del panorama videoludico hanno raccontato il percorso che ha portato il team a realizzare la serie Bayonetta e discusso degli obiettivi della software house per il futuro. Kamiya ha così sottolineato come, agli albori, Platinum Games non disponesse di grandi risorse economiche, ma avesse dalla sua molto potenziale in termini di talento. L'obiettivo del team era quello di realizzare un gioco che fosse in grado di spiccare nel panorama videoludico dell'epoca, qualcosa che potesse a pieno rappresentare la software house.



Ispirato da un collega che aveva espresso il desiderio di poter tornare a giocare ad una produzione 3D firmata Kamiya, quest'ultimo si ritrovò a proporre l'idea di Bayonetta, il cui sviluppo non rientrava nei piani inizialmente formulati da Platinum Games. Fu così che prese vita una serie che si appresta ad accogliere il suo terzo capitolo. L'atteso Bayonetta 3 ancora non dispone di una data di pubblicazione precisa, ma sia Inaba sia Kamiya hanno rassicurato il pubblico sottolineando che lo sviluppo del gioco prosegue e che la serie è ancora importante per il team, al punto che Kamiya auspica che possa diventare un classico, con un universo che possa continuare ad espandersi in futuro. Tuttavia, entrambi hanno anche evidenziato il desiderio di vedere Platinum cimentarsi anche in generi differenti da giochi action. Il Chief Game Designer auspica in particolare che in futuro i giocatori possano provare anche titoli completamente nuovi firmati Platinum, grazie alla reputazione conquistata nel tempo dal team.



Nel corso del mese di giugno, Inaba ha affermato che vi sono in sviluppo giochi Platinum ancora non annunciati. Cosa ne pensate, vi piacerebbe vedere la software house abbandonare il territorio degli action game per cimentarsi in altri generi? In attesa di saperne di più, vi ricordiamo la più recente fatica del team è ormai pronta ad esordire su Nintendo Switch: sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra video anteprima di Astral Chain.