Platinum4, contrordine: è in arrivo un quinto annuncio! Teaser dal team di sviluppo

A inizio 2020, gli sviluppatori di casa Platinum Games hanno inaugurato l'iniziativa Platinum4, volta a presentare al pubblico quattro annunci speciali legati alle proprie attività future.

Dopo aver presentato i primi tre annunci, nella giornata di mercoledì 1 aprile gli autori di Astral Chain e Bayonetta hanno pubblicato un clamoroso Pesce d'Aprile, che lasciava intendere come in realtà non fosse previsto alcun quarto reveal. Ebbene, i fan del team maestro negli action possono tornare ad avere speranza: mentre resta confermato che l'inesistente Sol Presta è di fatto il quarto annuncio di Platinum4, il team ha appena reso noto che...è in arrivo una quinta sorpresa!

A confermarlo è l'account Twitter ufficiale della software house, tramite il cinguettio che potete trovare direttamente in calce a questa news. Col breve messaggio viene annunciato che è in arrivo un "Bonus Stage" inerente al progetto. Sul sito ufficiale di Platinum4, a scanso di equivoci, è ora comparso un quinto simbolo, che indica solamente la dicitura xx.xx.20, mentre a schermo appare a intervalli regolari la dicitura "Bonus Stage".



Con un colpo di coda, Platinum games torna dunque in campo, pronta a sorprendere il pubblico con un ulteriore reveal. La dicitura utilizzata sembrerebbe suggerire l'annuncio di una data di uscita: che sia la volta buona per scoprire quando potremo mettere mano a Bayonetta 3?