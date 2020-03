Platinum4: ecco la data del quarto e ultimo annuncio

Il quarto annuncio del programma Platinum4 di PlatinumGames sarà svelato molto presto: la compagnia ha aggiornato il sito ufficiale del progetto confermando che un nuovo reveal è previsto a breve.

Più precisamente il quarto e ultimo annuncio è atteso per mercoledì 1 aprile, data di inizio del nuovo anno fiscale in Giappone e giorno spesso scelto da sviluppatori e publisher per nuove comunicazioni. Nelle scorse settimane lo studio giapponese ha svelato The Wonderful 101 Remastered (in uscita a maggio), Project G.G. (nuovo gioco di Hideki Kamiya) e l'apertura della divisione PlatinumGames Tokyo, attualmente al lavoro su un engine proprietario.

Per quanto riguarda il quarto annuncio tutto tace ma il Vice Presidente della compagnia Atsushi Inaba ha rivelato al PAX East che "si tratta di qualcosa di segreto e assolutamente interessante", dunque non ci resta che attendere pochi giorni per scoprire cosa bolle in pentola.

PlatinumGames sembra avere grandi piani di espansione con l'obiettivo di dare vita ad una propria IP originale (Project G.G.), ad un nuovo motore e dedicarsi anche al publishing, così da non dipendere strettamente da compagnie terze come accaduto fino ad oggi.