Platinum4, non solo The Wonderful 101 Remastered: apparsi altri tre teaser misteriosi!

Sul finire del 2019, Platinum Games aveva preannunciato un 2020 grandioso, ma una partenza così decisa e determinata ha comunque colto il pubblico di sorpresa!

Dopo aver ufficialmente presentato la campagna Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered, il team ha infatti aggiornato il misterioso sito web aperto nel corso della giornata odierna, lunedì 3 febbraio. Il portale riportava inizialmente a schermo solamente un colossale numero "4", che andava a collimare con la misteriosa dicitura Platinum4 utilizzata per annunciare l'apertura del sito.

Ora, l'aggiornamento ha reso palese che il numero prescelto sta ad indicare quattro diversi progetti di casa Platinum Games. Sul sito appaiono infatti ora altrettanti slot, con il primo dedicato a The Wonderful 101 Remastered. I restanti tre, per ora, vantano esclusivamente la dicitura "Coming Soon". Non è dunque dato sapere se questi riguardino progetti inediti o, piuttosto, aggiornamenti su titoli già annunciati, come ad esempio Babylon's Fall.

Volando con la fantasia, si potrebbe ipotizzare che il numero "2" corrisponda al secondo capitolo di un titolo Platinum, come ad esempio Vanquish. Il numero "3" potrebbe invece celare novità ed aggiornamenti sull'atteso Bayonetta 3. Infine, il numero "4" potrebbe riguardare un quarto episodio, sulla linea di un Drakengard 4. Ovviamente si tratta solo di ipotesi e speculazioni: per scoprire cos'ha in serbo Platinum non resta che attendere notizie ufficiali dalla software house? Su cosa sperate siano al al lavoro?