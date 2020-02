Platinum4: quando arriverà il secondo annuncio? Proviamo a ipotizzarlo

The Wonderful 101 Remastered non è la sola novità targata Platinum Games in arrivo: la compagnia giapponese ha infatti lanciato ieri la campagna Platinum 4 con l'obiettivo di svelare quattro annunci: il primo è appunto già noto... ma quando arriveranno gli altri? Dovremo attendere molto prima di ulteriori reveal? Proviamo a capirlo insieme.

Il sito Platinum4 è stato aggiornato ieri sera alle 21:00 con l'annuncio della campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered, al momento non ci sono altre informazioni sui prossimi reveal, se non un generico "Coming Soon" sotto gli spazi relativi agli annunci numero 2, 3 e 4.

Possiamo ipotizzare un reveal previsto ogni sera alle 21:00 fino a giovedì 6 febbraio compreso? Oppure le tempistiche saranno più dilatate, idealmente un annuncio ogni settimana? L'orario indicato potrebbe essere preso come modello anche per i prossimi annunci, così come il giorno scelto, ovvero il lunedì. Assisteremo quindi ad una novità targata Platinum Games ogni lunedì sera alle 21:00, per le prossime tre settimane? Si tratta solamente di una nostra ipotesi, fateci sapere le vostre teorie a riguardo nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Mistero anche sui contenuti, c'è chi ipotizza annunci legati a Vanquish 2, Bayonetta 3, Babylon's Fall, Drakengard o NieR, speculazioni però non supportate da indizi concreti.