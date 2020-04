Platinum4 e Sol Presta: Hideki Kamiya racconta il Pesce d'Aprile 2020

Dopo aver inaugurato il nuovo anno con l'annuncio del progetto Platinum4, destinato a presentare al pubblico quattro novità nell'universo della software house, Platinum Games ha organizzato un peculiare Pesce d'Aprile.

Nel corso della giornata di mercoledì 1 aprile, la software house ha infatti diffuso l'ironico trailer di annuncio di Sol Presta, sequel spirituale di Terra Cresta, arcade a scorrimento verticale degli anni Ottanta. Nell'iniziativa è stata persino coinvolta Hamster Corporation, attuale detentrice dei diritti sull'IP. Il gioco è tuttavia semplice frutto della fantasia, architettato con lo scopo di strappare una risata al pubblico.

"So che viviamo in tempi difficili, - ha dichiarato in merito Hideki Kamiya - e in quanto creatore di forme d'intrattenimento c'è una parte di me che vuole semplicemente mettere di buon umore, anche se solo un pochino. [...] Spero abbiate potuto farvi una bella risata e che siate riusciti a non dimenticare che questa è Platinum Games". Insomma, salvo ulteriori sorprese, sembra proprio che Platinum4, alla fine, sia destinato a non vedere arrivare ulteriori annunci da parte degli autori di Astral Chain e Bayonetta.



Attualmente, oltre che su The Wonderful 101: Remastered, la software house è impegnata nella realizzazione dell'ancora piuttosto misterioso Project G.G., presentato al pubblico con un breve teaser trailer.