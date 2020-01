PlatinumGames: il 2020 sarà l'anno della svolta per lo studio di Bayonetta e NieR Automata

Nel corso di un'intervista concessa al giornale giapponese Inside Games, il presidente di PlatinumGames Kenichi Sato ha avuto modo di parlare dei piani per il 2020, che si preannuncia come uno degli anni più importanti nella storia del team di sviluppo responsabile di giochi come NieR Automata, Bayonetta e Vanquish.

Sato ha assicurato che il team opererà "a pieno regime" durante i prossimi 12 mesi: tra i progetti in lavorazione figurano attualmente Bayonetta 3 per Nintendo Switch (il cui sviluppo sta procedendo bene, assicura Hideki Kamiya), Babylon's Fall per PlayStation 4 e PC (realizzato per conto di Square Enix), e due IP originali non ancora annunciate, i cui diritti si trovano completamente nelle mani di PlatinumGames.

Questi ultimi due giochi traghetteranno la software house giapponese in una nuova fase della propria storia, dal momento verranno pubblicati in completa autonomia. Nell'ultima decade PlatinumGames ha sfornato un bel po' di titoli d'alto livello, senza tuttavia possederne il controllo. NieR Automata, ad esempio, è di Square Enix, mentre Vanquish di SEGA. Astral Chain, Wonderful 101 e Bayonetta sono legati a Nintendo, mentre l'ormai defunto Scalebound apparteneva a Microsoft.

PlatinumGames non vede più di buon occhio i lavori su commissione, e in futuro opererà per mantenere il controllo delle proprie IP, impegnandosi non solo sullo sviluppo, ma anche sulla pubblicazione. Ciò, chiaramente, aumenterà anche i rischi finanziari, pertanto sarà davvero interessante seguire gli sviluppi della faccenda e scoprire come se la caverà la compagnia giapponese.