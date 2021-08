PlatinumGames annuncia il Super Summer Festival: primi dettagli sull'evento in streaming

Mentre cresce l'attesa per l'Xbox Showcase della Gamescom e per le oltre 30 World Premiere dell'Opening Night Live, i vertici di Platinum Games annunciano il Super Summer Festival, un evento che ripercorrerà la storia recente dell'azienda e farà da sfondo ad altre sorprese.

I rappresentanti della storica casa di sviluppo co-fondata da Hideki Kamiya, Atsushi Inaba e Shinji Mikami (con quest'ultimo che nel 2010 ha lasciato la compagnia per dirigere a dirigere Tango Gameworks) terranno così un nuovo spettacolo che verrà trasmesso in streaming per coinvolgere tutti gli appassionati che hanno contribuito al successo economico e, conseguentemente, all'indipendenza di Platinum Games.

Il Super Summer Festival si terrà alle ore 12:00 giapponesi del 28 agosto, corrispondenti alle ore 05:00 italiane della notte di domenica 29 agosto. I temi che verranno trattati nel corso dello spettacolo digitale saranno molteplici, ma PlatinumGames si lascia andare ad alcune anticipazioni precisando che nello show avremo modo di "ricevere nuove informazioni" su World of Demons, The Wonderful 101 Remastered e Sol Cresta. L'evento verrà trasmesso sui canali YouTube dell'azienda nipponica e sarà in lingua giapponese, ma completamente sottotitolato in inglese.

Non è chiaro se e quali altri giochi verranno presentati nel corso dello spettacolo, ma nel gennaio di quest'anno lo stesso Hideki Kamiya ha esortato gli appassionati ad abbassare le aspettative sui prossimi annunci di PlatinumGames.