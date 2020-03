PlatinumGames annuncia lo sviluppo di un proprio motore, nasce il PlatinumEngine

Platinum Games ha aggiornato il proprio sito con una intervista ai membri dello studio Platinum Games Tokyo, nuova divisione della compagnia attualmente al lavoro su un motore proprietario conosciuto con il nome in codice PlatinumEngine.

La lunghissima intervista (dal titolo Bigger, More Expressive, More Creative — The New PlatinumGames Engine) concede spazio alle dichiarazioni di vari ingegneri, tecnici e responsabili del reparto ricerca e sviluppo di PlatinumGames, impegnati a dare vita ad un engine che verrà utilizzato specificatamente per creare "la prossima generazione di giochi d'azione targati PlatinumGames". Al momento non viene specificato l'effettivo stato del progetto, che potrebbe richiedere molto tempo per essere completato e risultare utilizzabile in forma completa.

PlatinumGames ha aperto la nuova divisione di Tokyo a inizio anno con l'obiettivo di lavorare su progetti originali tra cui Project G.G. il nuovo gioco di Hideki Kamiya. L'azienda vuole espandersi nei prossimi anni e dedicarsi non solo allo sviluppo ma anche al publishing, uno dei prossimi traguardi è quello di creare una propria IP di successo oltre ad un engine in grado di facilitare il lavoro e permettere di mostrare al 100% l'apprezzato stile PlatinumGames.