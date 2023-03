PlatinumGames ha qualcosa da annunciare domani... ah già, è il primo aprile

Allarme rosso, allarme rosso, PlatinumGames ha confermato su Twitter di avere qualcosa da annunciare nella giornata di domani. Bello vero? Fantastico... se non fosse che domani effettivamente è il primo aprile e dunque il rischio di un pesce è piuttosto alto.

In mancanza di eventi o fiere, annunci di questo tipo nel weekend sono piuttosto rari, inoltre già in passato PlatinumGames ha annunciato diversi "scherzi" il primo aprile diventati poi realtà come lo sparatutto spaziale SolCresta, ad esempio.

Ci sono quindi due ipotesi, la prima è che possa trattarsi di un pesce in piena regola e la seconda che effettivamente PlatinumGames abbia un vero annuncio da fare in una giornata così particolare. In questo caso, di cosa potrebbe trattarsi? Probabilmente non di un DLC di Bayonetta 3, visto che una simile comunicazione dovrebbe essere veicolata da Nintendo, e probabilmente nemmeno Astral Chain 2 per lo stesso motivo (apparentemente Nintendo ha acquisito l'IP Astral Chain nel 2021).

Arriveranno novità su Project G.G. di Hideki Kamiya? O magari Platinum annuncerà una nuova IP, o ancora verrà svelata la tanto attesa edizione rimasterizzata di Metal Gear Rising Revengeance, in occasione del decimo anniversario. Cosa bolle in pentola? Lo scopriremo domani, ma come detto l'odore del pesce è più forte che mai.