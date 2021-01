PlatinumGames ha un altro grande annuncio per il 2021

I ragazzi di PlatinumGames hanno animato la prima parte dello scorso anno offrendo ai propri fan quattro differenti annunci: The Wonderful 101 Remastered, Project G.G., la nuova sede di Tokyo e un pesce d'aprile. In barba ad ogni regola matematica, tuttavia, l'iniziativa Platinum4 ci aveva promesso anche un quinto annuncio, che non è mai arrivato.

Qualcosa sta cominciando a muoversi, finalmente. Nelle scorse ore la compagnia giapponese ha aggiornato il sito ufficiale di Platinum4, aggiungendo una finestra temporale per questo fantomatico quinto annuncio, anche definito "Livello Bonus", fissata per un generico 2021. Per la precisione, sul sito è possibile leggere XX/XX/2021, una data incompleta che ci auguriamo venga mostrata nella sua interezza quanto prima.

C'è grande fermento negli studi di PlatinumGames: oltre al già citato Project G.G., che si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, la compagnia giapponese sta dando forma anche a Babylon's Fall per PC e PlayStation, e a Bayonetta 3 per Nintendo Switch. Del primo abbiamo visto qualche video di gameplay, mentre il secondo risulta disperso. Da anni Kamiya continua a rassicurarci sullo sviluppo della terza avventura della Strega di Umbra, e in una recente intervista ha riferito che spera di poter fornire aggiornamenti nel 2021: e se questo quinto annuncio fosse incentrato proprio su Bayonetta 3?