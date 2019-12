PlatinumGames: Atsushi Inaba e il 'doloroso' rapporto di lavoro con Hideki Kamiya

Hideki Kamiya è una figura molto interessante e in un certo modo controversa. Lo sviluppatore, famoso per aver dato i natali a titoli del calibro di Resident Evil 2, Okami, Bayonetta e Astral Chain è stato protagonista di un'intervista insieme al cofondatore di PlatinumGames, Atsushi Inaba.

I ragazzi di Electric Playground Network hanno chiesto ai due sviluppatori del loro rapporto lavorativo. Iniba ha descritto il rapporto con Kamiya come "doloroso": "Kamiya-san e io abbiamo entrambi personalità molto forti. Siamo entrambi molto supponenti. Abbiamo entrambi un nostro pensiero quando si tratta di videogiochi. Se gli dicessi che abbiamo bisogno di questo livello di qualità lui tornerebbe protestando che no, deve essere fatto meglio e in modo diverso. Ci separiamo molto l'uno dall'altro ed è anche un'esperienza molto dolorosa perché ci spingiamo davvero in una direzione che va verso l'eccellenza, ma con questo arrivano stress, dolore e pressione. Non è una cosa facile, ma anche nella sofferenza di lavorare con lui per creare un gioco fantastico, c'è del divertimento".

Insomma, un rapporto tra personalità molto forti che ha spesso portato a risultati eccellenti. PlatinumGames è al lavoro su Babylon's Fall, recentemente rivisto al PlayStation State of Play. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'anteprima di Babylon's Fall è disponibile sulle pagine di Everyeye.