PlatinumGames ha un nuovo CEO: è Atsushi Inaba!

C'è aria di cambiamento in PlatinumGames, dopo cinque anni e otto mesi il CEO della compagnia Kenichi Sato ha lasciato il suo ruolo lo scorso mese di dicembre per essere sostituito da Atsushi Inaba, che fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente.

Kenichi Sato resterà comunque nel direttivo aziendale mentre Inaba manterrà anche il suo ruolo di responsabile degli studi di PlatinumGames, oltre a ricoprire come detto il ruolo di CEO.

Per l'occasione Atsushi Inaba ha pubblicato una lettera aperta per ringraziare l'azienda per questa opportunità e affermando che continuerà a lavorare per proporre ai consumatori esperienze di alta qualità per un pubblico globale. PlatinumGames ama le nuove sfide e si muove ora in un mercato altamente competitivo, l'ingresso nel mercato del publishing è solamente il primo passo verso un futuro ancora più luminoso che vedrà Platinum espandersi e crescere ulteriormente.

Nella sua carriera, Inaba ha lavorato su giochi come Resident Evil Code Veronica e Devil May Cry oltre ad aver ricoperto il ruolo di producer per produzioni come Viewtiful Joe 2, MadWorld, God Hand, Okami, Vanquish, Metal Gear Rising Revengeance, The Wonderful 101, Bayonetta 2, Star Fox Zero, NieR Automata, Astral Chain, Bayonetta 3 e Scalebound, solamente per citare alcuni dei lavori supervisionati dal nuovo CEO di PlatinumGames.