PlatinumGames mostra un nuovo trailer di Astral Chain

Dopo il trailer di Astral Chain del mese scorso, dove abbiamo ammirato il combat system, l'esplorazione e tante altre caratteristiche del gioco, l'esclusiva Nintendo Switch targata PlatinumGames si mostra in un nuovo video.

Nel filmato in questione, della durata di circa otto minuti, possiamo dare un'occhiata generale al gioco con diverse scene di gameplay che soddisferanno sicuramente la curiosità di coloro che aspettano il gioco diretto da Takahisa Taura, game designer di Nier: Automata.

In Astral Chain impersoneremo una recluta del corpo speciale di polizia Neuron, ed insieme a un'arma speciale senziente chiamata Legion dovremo risolvere casi e salvare l'umanità. Il giocatore dovrà dunque controllare due personaggi contemporaneamente per un nuovo particolare tipo di azione "in sinergia", e alternare i diversi tipi e abilità di Legion per andare avanti nelle missioni a proprio piacimento.

Il character design è affidato al celebre mangaka Masakazu Katsura e il gioco sarà supervisionato da Hideki Kamiya, director della serie di Bayonetta. Gli elementi per essere un grandissimo successo ci sono tutti insomma, il verdetto lo scopriremo il 30 agosto, data d'uscita di Astral Chain.

Nell'attesa, per approfondire, potete dare un'occhiata sul nostro sito alla nostra freschissima anteprima di Astral Chain. Cosa vi aspettate dalla nuova esclusiva Nintendo di PlatinumGames?