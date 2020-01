PlatinumGames riceve nuovi capitali da Tencent Holdings

PlatinumGames ha annunciato di aver ricevuto una nuova iniezione di capitale da parte di Tencent Holdings, colosso cinese proprietario (tra le altre cose) di Riot Games (League of Legends) con partecipazioni azionarie anche in compagnie del calibro di Epic Games, Supercell, Blizzard, Paradox e Bluehole.

La cifra arrivata grazie al contributo di Tencent non è stata resa nota, Kenichi Sato (CEO e Presidente di PlatinumGames) ha voluto rassicurare tutti spiegando come questo investimento non avrà alcun effetto sull'indipendenza dello studio, il quale continuerà ad operare con l'attuale struttura societaria e senza condizionamenti di alcun tipo.

I nuovi capitali saranno utilizzati per espandere il business di Platinum Games nel campo del publishing, non è chiaro però se si riferisca alla pubblicazione di giochi prodotti internamente o magari alla possibilità di pubblicare titoli di sviluppatori terzi.

Il 2020 è l'anno della svolta per PlatinumGames come dichiarato recentemente dallo stesso Sato. La compagnia è attualmente al lavoro su quattro progetti: Babylon's Fall (Square-Enix), Bayonetta 3 (Nintendo) e due IP originali non ancora annunciate i cui diritti appartengono totalmente a Platinum.

Dopo oltre dieci anni di attività lo studio sta lavorando da qualche tempo su IP proprietarie con l'obiettivo di creare nuovi franchise di successo interamente gestiti da PlatinumGames, al contrario di quanto accaduto ad esempio con produzioni come Bayonetta, Scalebound, NieR Automata e Vanquish.