PlatinumGames ci rimase male per il mancato successo di The Wonderful 101

Quando è stata annunciata la campagna Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered, praticamente l'intera community dei gamer si è dimostrata super entusiasta, tanto che il progetto è stato finanziato completamente pochissime ore dopo il lancio.

Ma allora viene da chiedersi come mai il gioco non ebbe il successo e il clamore che sta suscitando adesso, già all'epoca dell'uscita. Un mix di fattori, tra cui spicca la scarsa popolarità di cui godeva Nintendo Wii U. Ne ha parlato di recente Hideki Kamiya in un'intervista.

"È stata davvero una delusione per noi, sapete? Abbiamo lavorato davvero sodo per fare questo gioco di grande qualità, e speravamo che tantissimi giocatori ci avrebbero giocato, ma alla fine non è successo. E così, in risposta alle nostre negoziazioni, la gentilezza di Nintendo ha reso possibile sia la campagna, sia il porting". Peraltro, The Wonderful 1010 Remastered includerà anche un'avventura 2D a scorrimento.

Tutto è bene quel che finisce bene insomma. La remastered di The Wonderful 101 come dicevamo, ha riscosso un grandissimo successo su Kickstarter, ed ora il gioco arriverà agli utenti Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC. Un bacino d'utenza decisamente più ampio rispetto a quello dei giorni bui (perlomeno per il gioco) di Wii U.