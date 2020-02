PlatinumGames vorrebbe completare Scalebound, ma dipende da Microsoft

La cancellazione di Scalebound è una ferita ancora aperta sia per molti giocatori, sia per la stessa PlatinumGames, che non ha mai nascosto la propria amarezza e la propria voglia di riprendere in mano il gioco. Lo fa nuovamente oggi, attraverso le parole di Atsushi Inaba.

L'azienda è infatti particolarmente sotto la luce dei riflettori dopo la campagna Kickstarter di The Wonderful 101 e i tanti progetti che sembra avere in cantiere, ed in una recente intervista, Inaba ha parlato proprio del gioco cancellato, e di come gli sviluppatori sperino ancora di vederlo completato un giorno.

"È una proprietà intellettuale che appartiene al 100% a Microsoft. Qualunque cosa succeda con questo progetto, non possiamo farci nulla, a meno che Microsoft non ci autorizzi. Però è un gioco di cui ci siamo innamorati e che amiamo, per cui se dovesse presentarsi l'opportunità, è qualcosa su cui ritorneremmo volentieri".

Insomma, la volontà c'è, ma purtroppo non dipende dagli sviluppatori quanto dal colosso di Redmond, che ad oggi non sembra avere intenzione di tornare sui suoi passi.

Scalebound come saprete, era un action RPG in sviluppo per Xbox One e PC dal 2013, ma Microsoft, che avrebbe dovuto esserne il publisher, ha deciso di cancellarlo nel 2017. A voi farebbe piacere se un giorno PlatinumGames riuscisse a completare il progetto?