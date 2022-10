PLAY accoglie Yoshitaka Amano: l'autore giapponese alla mostra alla Reggia di Venaria

La mostra PLAY allestita presso la Reggia di Venaria a Torino si prepara ad accogliere un ospite illustre. L'artista, illustratore e character designer Yoshitaka Amano sarà presto protagonista di un appuntamento dedicato.

Nella prestigiosa cornice offerta dalla Sala di Diana della Reggia di Venaria, l'autore ripercorrerà la sua carriera artistica e i suoi successi, le sue influenze artistiche e le sue ispirazioni creative. A moderare e arricchire l'appuntamento, i visitatori troveranno:

Diego Barbera : giornalista e autore esperto di tecnologia;

: giornalista e autore esperto di tecnologia; Fabio Viola : game designer e curatore della mostra PLAY;

: game designer e curatore della mostra PLAY; Guido Curto: direttore della Reggia di Venaria e curatore della mostra PLAY;

Al termine della conversazione, Yoshitaka Amano realizzerà un live sketching e sarà a disposizione dei visitatori per un firmacopie.



La data da appuntarsi sul calendario è quella di mercoledì 2 novembre 2022, alle ore 17:00. L'accesso all'incontro sarà incluso nel biglietto d’ingresso alla Reggia di Venaria, ma è consigliata la prenotazione, da effettuare via mail all'indirizzo prenotazioni@lavenariareale.it.

Nato nel 1952 in una cittadina ai piedi del Monte Fuji, Yoshitaka Amano diede il via alla propria carriera artistica come disegnatore di anime giapponesi, contribuendo alla realizzazione di diverse serie di Tatsunoko, inclusi Gatchaman, Hutch the Honeybee e Cashaan: Robot Hunter. Successivamente artista freelance, Amano pubblicò collezione di dipinti Maten e molteplici libri illustrati, che ad oggi hanno venduto milioni di copie. Il nome di Amano è inoltre indissolubilmente associato alla serie di Final Fantasy, per il quale ha rivestito a lungo il ruolo di concept artist e character designer.

Ricordiamo che la mostra PLAY resterà aperta al pubblico in visita alla Reggia di Venaria sino al prossimo 15 gennaio 2023. Per ogni ulteriore informazione, potete visitare il sito ufficiale della Reggia di Venaria.