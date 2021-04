Play At Home: non solo Horizon Zero Dawn, altri giochi PS4 gratis in arrivo?

Mancano ormai poche ore all'arrivo della versione gratuita di Horizon Zero Dawn: Complete Edition grazie all'iniziativa Play At Home di Sony, che nel corso delle ultime settimane ha donato a tutti gli utenti PlayStation un bel po' di titoli. Sembra però che Horizon potrebbe non essere l'ultimo titolo gratis.

Sul blog ufficiale PlayStation, infatti, Sony ha pubblicato un lungo post nel quale non solo ha ricordato agli utenti che potranno aggiungere gratuitamente alla loro raccolta per un periodo di tempo limitato una copia del titolo Guerrilla Games, ma anche che l'iniziativa Play At Home non è ancora finita.

Ecco di seguito il messaggio che possiamo leggere nella parte finale del post apparso sul blog PlayStation:

"Grazie ancora alla community…E tieni gli occhi aperti: a breve ci saranno altri aggiornamenti su Play At Home."

Purtroppo non sappiamo a cosa si stia riferendo Sony, ma è molto probabile che dopo Horizon Zero Dawn arriveranno anche altri prodotti gratuiti per tutti gli utenti PlayStation. Vi ricordiamo che in poco più di un mese i giocatori hanno potuto scaricare senza costi aggiuntivi (e senza un abbonamento a PlayStation Plus) titoli del calibro di Ratchet & Clank, The Witness, Enter the Gungeon e tanti altri.

In attesa di scoprire quando arriveranno altri prodotti gratis, vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn hainvaso Fortnite con la skin di Aloy.