Play at Home: tanti bonus gratis in arrivo su PS4 e PlayStation 5

Dopo aver regalato Horizon Zero Dawn e altri giochi, Sony dà seguito all'iniziativa Play at Home: da qui ai prossimi giorni, i giocatori PS4 e PlayStation 5 potranno riscattare tantissimi bonus gratuiti.

La nuova offerta confezionata da Sony per invitare gli appassionati di videogiochi a rispettare le misure di distanziamento sociale prevede numerosi contenuti aggiuntivi per alcuni tra i titoli più popolari della ludoteca PlayStation, come COD Warzone, NBA 2K21, Rocket League e Destruction AllStars.

Eccovi allora la scaletta completa dei bonus riscattabili in via completamente gratuita da tutti gli utenti PS4 e PlayStation 5:

Bonus PS4 e PS5 riscattabili dal 17 maggio

Rocket League - Pacchetto PS Plus: include quattro oggetti di personalizzazione unici, tra cui Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e Trimpact BL Player Banner

- Pacchetto PS Plus: include quattro oggetti di personalizzazione unici, tra cui Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e Trimpact BL Player Banner Brawlhalla - Play at Home Pack - include Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot Skin con skin Axe e Gauntlet, Emote Shrug e Grimm Sidekick

- Play at Home Pack - include Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot Skin con skin Axe e Gauntlet, Emote Shrug e Grimm Sidekick Destruction AllStars - 1100 punti di distruzione

- 1100 punti di distruzione MLB The Show 21 - The Show Packs

- The Show Packs NBA 2K21 - The Play at Home Pack: include 5.000 Punti MyTeam e Damian Lillard di MyTeam Serie 2 Ametista

- The Play at Home Pack: include 5.000 Punti MyTeam e Damian Lillard di MyTeam Serie 2 Ametista Rogue Company - Play at Home Pack: include il Kyoto Undercover Ronin Outfit e 200 Rogue Bucks.

- Play at Home Pack: include il Kyoto Undercover Ronin Outfit e 200 Rogue Bucks. World of Tanks - Pacchetto Twice the Courage: include cinque Booster Argento x1,5, cinque Booster XP x2, 7 giorni di account Premium e altro ancora

- Pacchetto Twice the Courage: include cinque Booster Argento x1,5, cinque Booster XP x2, 7 giorni di account Premium e altro ancora World of Warships Legends - Pacchetto Twice the Courage: include la corazzata di livello III Arkansas, 7 giorni di account Premium e 5 potenziamenti rari di tutti e cinque i tipi

- Pacchetto Twice the Courage: include la corazzata di livello III Arkansas, 7 giorni di account Premium e 5 potenziamenti rari di tutti e cinque i tipi Warframe - Starter Bundle: include 100 platino, 100.000 crediti, 7 giorni Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Bundle e altro ancora

Bonus PS4 e PS5 riscattabili dal 20 maggio

Call of Duty: Warzone - 5 Gettoni XP doppi

Sony Interactive Entertainment ricorda inoltre che Horizon Zero Dawn Complete Edition sarà disponibile in download gratuito su PS4 e (in retrocompatibilità) su PS5 fino a domani, venerdì 14 maggio.