Play For All, annunciato l'evento estivo alternativo all'E3

L'E3 2020 è stato cancellato a causa della pandemia Coronavirus ma le alternative alla fiera di Los Angeles non mancheranno: ai già annunciati eventi Summer of Gaming e Future Games Show si aggiunge ora Play For All.

Play For All si terrà a inizio giugno e andrà avanti per alcune settimane con una programmazione estesa irradiata sui canali di GameSpot USA, Giant Bomb e Metacritic. Lo show prevede una serie di annunci e mini eventi realizzati in collaborazione con i principali publisher, già confermate partnership con 2K Games, CD Projekt Red, Bandai Namco, Perfect World Entertainment, Bethesda, Devolver Digital, Google Stadia, Deep Silver, Amazon Games, Larian Studios, Mythical Games, SEGA e Square Enix.

Viene resa nota anche la partecipazione di personalità come Greg Miller di Kinda Funny e Danny O'Dwyer di NoClip, i quali dovrebbero introdurre i vari segmenti e gli annunci. Nel corso dei vari show i conduttori inviteranno il pubblico a donare a Direct Relief, associazione benefica che si occupa di supportare le persone in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Restiamo in attesa di scoprire le date di Play For All e altri dettagli sull'evento, certo è che questa estate gli annunci di rilievo non mancheranno.