Play Goes On è il nuovo spot giapponese di PS5 con Stellar Blade e Silent Hill 2

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un nuovo video promozionale di PlayStation dedicato alla lineup PS5 dei prossimi mesi. Il video, intitolato Play Goes On, mostra ben 17 giochi con in sottofondo un brano dei Genki Rockets featuring Aimer.

Il vostro dedica spazio nello specifico a Rise of the Ronin, Stellar Blade, Helldivers II, Final Fantasy XIV Dawntrail, Silent Hill 2, Dragon's Dogma II, Unicorn Overlord, Sand Land e Like a Dragon Infinite Wealth. Questi giochi appaiono invece in un reel: Foamstars, SaGa Emerald Beyond, Synduality Echo of Ada, Gift, Winning Post 10 2024, Megaton Musashi W Wired, Reynatis e Romance of the Three Kingdoms 8 Remake.

Una carrellata di titoli in uscita e già usciti su PS4 e PS5, un video promozionale in pieno stile PlayStation Japan che mostra titoli dallo spiccato gusto nipponico, oltre a produzioni dal respiro internazionale come Rise of the Ronin, Final Fantasy 14 Dawntrail, Dragon's Dogma 2 e Like A Dragon Infinite Wealth.

Il reel invece concede spazio a titoli maggiormente plasmati sui gusti dei giocatori giapponesi tra cui Romance of the Three Kingdoms 8 Remake (uscita in Occidente non confermata), Winning Post 10 2024 (inedito in Occidente) e Megaton Musashi W Wired, quest'ultimo in arrivo comunque anche in Europa ad aprile 2024.