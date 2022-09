Play! Pokémon, è ufficiale: le sfide competitive ripartono in Italia

Dopo un lungo stop, finalmente gli eventi relativi a Play! Pokémon ripartono in Italia, permettendo ai giocatori di potersi nuovamente cimentare in sfide competitive con altri appassionati sia tramite i videogiochi che attraverso il Gioco di Carte Collezionabili.

La conferma arriva da un comunicato ufficiale diffuso da The Pokémon Company, che spiega come da adesso è nuovamente possibile prendere parte ad alcuni eventi Play! Pokémon attraverso i negozi del Bel Paese che aderiscono all'iniziativa. Gli utenti potranno prendere parte alle sfide della Lega Pokémon, competendo negli eventi e nei tornei pre-release del GCC contro altri giocatori.

Trovare un evento nelle proprie vicinanze è semplice: basta entrare nel sito ufficiale di Eventi Pokémon e digitare la propria città di provenienza nell'apposito spazio in alto a sinistra; una volta fatto, in automatico la mappa segnalerà se ci sono negozi in cui recarsi per partecipare alle sfide a tema Pokémon. In caso non dovesse comparire nulla nei pressi della propria città, è bene tenere presente che la lista dei negozi aderenti è destinata ad ampliarsi nel prossimo futuro, pertanto è bene ricontrollare periodicamente il sito ufficiale per scoprire eventuali novità.

Restano invece per il momento ancora sospesi gli eventi per guadagnare i Championship Points necessari per ricevere gli inviti ai Campionati Mondiali Pokémon. The Pokémon Company ha infine diffuso i requisiti Play! Pokémon relativi al Covid-19 da seguire per partecipare agli eventi nei negozi selezionati.