Play Store, votazioni terminate su Android: le nomination per il GOTY

Non ci sono solamente le nomination dei The Game Awards 2022 ad appassionare il mondo dei videogiochi. Infatti, di recente sono state effettuate su Android le votazioni per il GOTY, o meglio per quello che viene definito il Gioco User's Choice.

Le votazioni sono state aperte per un limitato lasso di tempo mediante degli appositi banner comparsi all'interno del Play Store e risultano già chiuse al momento in cui scriviamo. Tuttavia, in attesa di scoprire il vincitore (i risultati verranno resi noti il 30 novembre 2022), potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle nomination. Di seguito i titoli in lizza per il premio "Gioco User's Choice" del 2022.

Gioco User's Choice Play Store 2022: le nomination

In attesa di scoprire a quale titolo verrà assegnato il premio "Gioco User's Choice" 2022, vi ricordiamo che nel 2021 il vincitore è stato Pokémon UNITE. Come potete vedere sul portale ufficiale del Play Store, in quell'occasione gli altri titoli candidati erano Garena Free Fire MAX, Cookie Run: Kingdom, Project Makeover, League of Legends: Wild Rift, Beatstar - Musica da toccare, Trivia Crack Adventure, Score! Hero 2022, MARVEL Future Revolution e The Walking Dead: Survivors.