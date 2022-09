PLAY Videogame, Arte e Oltre: la mostra ospita Christian Cantamessa e Steve Della Casa

Prosegue il programma della speciale esposizione PLAY: Videogame, Arte e Oltre, organizzata presso la prestigiosa location della Reggia di Venaria, in quel della città di Torino.

Nel corso della giornata di mercoledì 28 settembre, in particolare, la mostra accoglierà un evento imperdibile. All'interno del programma "Conversazioni a Corte", si terrà un appuntamento dal titolo "L'arte della sceneggiatura tra cinema e videogioco". Per l'occasione, la Venaria Reale potrà ospitare nei suoi splendidi saloni due figure d'eccezione. Tra i relatori del panel, troveranno infatti spazio lo sceneggiatore Christian Cantamessa e il critico cinematografico Steve Della Casa.



Il primo, lo ricordiamo, rappresenta una delle firme dell'acclamato Red Dead Redemption. Cantamessa ha inoltre collaborato alla stesura e alla regia di tutte le sequenze cinematografiche di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e vanta contributi alla realizzazione di titoli del calibro di Rise of the Tomb Raider e Grand Theft Auto: San Andreas. Parallelamente, l'autore ha inoltre debuttato come regista cinematografico con il lungometraggio Air, thriller di fantascienza. Di recente, Cantamessa ha infine collaborato con Microsoft, occupandosi del confezionamento della storia e del world building di Perfect Dark.



Steve Della Casa nasce invece come critico cinematografico, giornalista e regista. Tra i fondatori del Movie Club e del Festival Cinema Giovani, oggi noto come Torino Film Festival, la firma ne ha rivestito per lungo tempo il ruolo di Direttore. Della Casa ha infatti diretto il festival dal 1999 al 2002, per poi farvi nuovamente ritorno nel 2022. Dal 1994 è inoltre autore e conduttore del programma radiofonico Hollywood Party su Rai Radio 3, oltre che docente di storia del cinema all'Accademia d’Arte Drammatica. Saggista e regista, ha realizzato diversi documentari, presentati ai festival di Venezia, Roma e Locarno, e con i quali ha vinto nel 2014 il Nastro d'Argento.

L'incontro si concentrerà sugli scambi di influenze e linguaggi visivi tra cinema, televisione e videogame, tra adattamenti e ispirazioni. L'appuntamento prenderà il via alle ore 16:30 di mercoledì 28 settembre, presso la Sala di Diana della Reggia di Venaria. Per accedere all'incontro, sarà sufficiente acquistare un biglietto d'ingresso alla Reggia, ma è consigliata la prenotazione tramite l'indirizzo prenotazioni@lavenariareale.it. Segnaliamo inoltre che per ulteriori informazioni è sufficiente accedere al sito web della Reggia di Venaria.