Playdate: aperti i preordini, le prime 20 mila unità a disposizione sono già sold out

Come annunciato nelle scorse settimane i preordini di Playdate, la particolare console portatile "a manovella", hanno preso il via nella serata di oggi polverizzando in pochissime ore tutte le unità disponibili per il 2021.

A partire dalle ore 19:00 di oggi 29 luglio sono infatti iniziati i preordini per la console Playdate: a disposizione le prime 20.000 unità la cui consegna è prevista entro il 2021. In poco più di venti minuti il Playdate Store ha però registrato, presumibilmente, il tutto esaurito: il sito riporta ora la data di consegna prevista per il 2022. Ovviamente tutti i prodotti relativi a Playdate, console compresa, sono ancora preordinabili senza problemi, ma verranno consegnati non prima del prossimo anno.

Oltre alla console indie "a manovella", venduto al prezzo di 180 dollari, possono essere acquistati vari accessori come The Playdate Cover al costo di 30 dollari e altre combinazioni di cover. Il Playdate Stereo Dock, una speciale cassa bluetooth che funzionerà come base di ricarica, sarà reso disponibile in un secondo momento.

Inclusi nel prezzo di Playdate i giocatori troveranno i primi 24 giochi della "season one", distribuiti in coppia per un totale di 24 settimane.